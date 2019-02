Sonntagscafé in der Brelinger Mitte mit Fotoausstellung

Brelingen. Am Sonntag, 10. Februar, findet wieder das monatliche Sonntagscafé von 14.30 bis 17 Uhr mit leckeren, von Brelingern selbst gebackenen Kuchen und Torten statt. Alle Besucher sind außerdem eingeladen, sich die kürzlich neu gestaltete Fotoausstellung anzusehen. Die Mitglieder des Brelinger Fotostammtisches haben sich Gedanken zum Thema „Licht & Schatten“ gemacht und diese fotografisch umgesetzt. Entstanden ist eine sehenswerte Reihe unterschiedlichster Aufnahmen, die am Sonntag parallel zum Café sowie zu den Öffnungszeiten des Hauses in den Fluren der Brelinger Mitte zu bewundern sind.