Sonntagscafé up Platt in der Brelinger Mitte

Brelingen. Am Sonntag, 13. Oktober, findet wieder das monatliche Sonntagscafé mit leckeren, von Brelingern selbst gebackenen Kuchen und Torten statt. Zu diesem Termin wird Kultur und Kulinarisches serviert, denn während die Besucher gemütlich den Sonntags-Nachmittags-Kaffeeklatsch genießen, gibt es „Geschichten und Gedichte up platt bi Kaffee und Kauken“ mit Dorothee Lüdecke und Schorse Runge. Die Veranstaltung findet von 14.30 bis 17 Uhr in der Brelinger Mitte statt. Der Eintritt ist wie immer frei.