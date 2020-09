Sonntagscafe´

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus-Langenhagen findet am 4. Oktober in der Zeit von 14.30 bis 16.30 wieder das beliebte Sonntagscafé statt. Es ist ausnahmsweise am zweiten Sonntag im Monat.Einfach vorbeikommen und die Kaffeezeit mit selbstgebackenem Kuchen und netten Gesprächen genießen. Die Teilnahme erfolgt selbstverständlich unter Hygienebedingungen.

Infos unter Telefon 72 11 35 oder über die homepage: www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de, Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr.