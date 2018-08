Sonntagstour der ADFC-Ortsgruppe Wedemark

Wedemark. Am Sonntag, 12. August, bietet die ADFC-Ortsgruppe Wedemark wieder eine Tagestour an. Geradelt wird Richtung Fuhrberg und Wietzenbruch. Weiter geht es nach Winsen. Hier ist eine Einkehr bei einem Griechen mit Biergarten geplant. Gut gestärkt und regeneriert geht es weiter Richtung Wiekenberg und von dort zurück nach Mellendorf. Die Tour hat eine Länge von 70 Kilometern. Es wird ein gemäßigtes Tempo gefahren und selbstverständlich sind Trinkpausen geplant. Für Getränke hat bitte jeder selbst zu sorgen. Gäste mit verkehrssicheren Fahrrädern sind wie immer herzlich willkommen. Tourenleiter sind Christa Heise und Klaus Uwe Wittenbrock. Treffpunkt ist der Lidl- Parkplatz an der Wedemarkstraße 85. Die Tour beginnt bereits um 9 Uhr.