Sonntagstour des ADFC

Wedemark. Am Sonntag, 14. April, bietet der ADFC Wedemark die erste Tagestour 2019 an. Geradelt wird nach Hannover über den Golfplatz Hainhaus nach Isernhagen KB, zum Altwarmbüchener See und weiter nach Lahe, Alt Buchholz – Steuerndieb, in die Eilenriede zur Buschwindblüte. Die Einkehr zum Mittagessen ist im Lister Turm geplant. Nach der Mittagspause geht es durch die List zurück nach Mellendorf. Vorbei an der Markuskirche, der Seeligmann Villa zum Wedekind Platz. Weiter über Lister Bad und Silbersee. Die Tour wird von Detlef Söffker geführt und hat eine Länge von circa 65 Kilometer. Es wird ein gemäßigtes Tempo gefahren und selbstverständlich sind Trinkpausen geplant. Für Getränke hat bitte jeder selbst zu sorgen. Gäste mit verkehrssicheren Fahrrädern sind immer herzlich willkommen. Treffpunkt: Lidl- Parkplatz, Wedemarkstraße 85 in Mellendorf um 10 Uhr,

10.15 Uhr in Bissendorf Burgwedeler Straße/Ecke Isernhägener Damm und um 10.20 Uhr Natelsheide Weg/Ecke Am Schafsteg.