Sonntagstour des ADFC

Mellendorf. Die ADFC-Ortsgruppe Wedemark bietet am Sonntag, 11. August, eine Tagestour auf dem Fahrrad an. Die Tour führt Mitglieder und Gäste nach Ehlershausen und weiter Richtung Engensen. In Engensen wird im Biergarten Waldbühne Engensen eingekehrt. Der Rückweg führt über Burgwedel nach Bissendorf und zurück nach Mellendorf. Es wird eine landschaftlich abwechslungsreiche Tour angeboten. Die Tour wird von Klaus-Uwe Wittenbrock geführt und hat eine Länge von circa 50 Kilometer. Es wird ein gemäßigtes Tempo gefahren und selbstverständlich sind Trinkpausen geplant. Für Getränke hat bitte jeder selbst zu sorgen. Treffpunkt: Lidl- Parkplatz, Wedemarkstraße 85 in Mellendorf um 10 Uhr.