Sonntagstour mit dem ADFC

Wedemark. Die ADFC-Ortsgruppe Wedemark startet am Sonntag, 5. Juni, wieder zu einer Sonntagstour. Der Weg führt diesmal von Schwarmstedt entlang der Leine zum Schloß Bothmar. Am Südwestrand der Lüneburger Heide sagen sich Fuchs und Hase heute noch "Gute Nacht" und Kraniche und Reiher staksen durch die Wiesen. Vorbei an der Holländer Windmühle Bothmar, die einst eine Wassermühle ersetzte. Die Mühle brannte 1930 ab und wurde 1932 wieder aufgebaut. Im zweiten Weltkrieg wurde sie stark beschädigt. Heute ist sie wieder voll funktionstüchtig. Weiter geht es nach Frankenfeld Bosse. Die Gemeinde liegt in einem Allerbogen zwischen Rethem und Ahlden. Der alte Ortskern von Bosse liegt an der engsten Flussschleife der unteren Aller. Die Mittagspause ist im Restaurant Allerhof geplant. Hier werden die Teilnehmer mit regionalen Spezialitäten verwöhnt. Nach der Mittagspause geht es weiter nach Ahlden. Ahlden ist ein historischer Fachwerkort und liegt im Herzen des Aller-Leine-Tals direkt am Aller Radweg. Über Hodenhagen geht es dann zurück nach Schwarmstedt. Die Tour ist etwa 50 km lang. Gäste mit verkehrssicheren Fahrrädern sind immer willkommen. Tourenleiter sind Helga und Wolfgang Herglotz. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen werden ein gemäßigtes Tempo fahren und unterwegs sind Trinkpausen eingeplant. Für Getränke hat jeder selbst zu sorgen. Treffpunkt: Parkplatz Einkaufszentrum Schwarmstedt vor dem REWE Markt, Markststraße 3, in Schwarmstedt um 10 Uhr. Anreise mit dem eigenen Auto oder mit dem ERIXX / RB 38 um 9.08 Uhr ab Bahnhof Mellendorf.