Sozialverband lädt ein

Wedemark. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark teilt mit, dass am Sonnabend, 2. April, um 14 Uhr eine Mitgliederversammlung im Gasthaus „Zur Post“ in Abbensen stattfindet. In diesem Jahr stehen auch wieder Neuwahlen des Vorstandes an. Interessierte, die die Arbeit im Vorstand unterstützen möchten, melden sich bitte vorab bei Monika Hoffmeister. Es gelten die Coronabestimmungen des Landes Niedersachsen. Bitte einen gültigen Nachweis mitbringen. Anmeldungen zur Versammlung bis zum 30. März bei Monika Hoffmeister unter der Telefonnummer (0 51 30) 54 00.