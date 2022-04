Spargelessen mit der CDU

Hellendorf/Wennebostel. Die CDU - Hellendorf organisiert für Freitag, 13. Mai, um 18.30 Uhr ein Spargelessen plus Schnitzel plus Schinken alles satt zum Preis von nur 27.50 Euro im Gasthaus Bludau in Wennebostel,alter Postweg 8 für alle Hellendorfer Bürger.

Wer mit dem Fahrrad nach Wennebostel fahren möchte, trifft sich um 18 Uhr an der Ecke Sommerbosteler/ Meitzer Straße am Altglascontainer. Anmeldungen nimmt bis zum Sonnabend, 7. Mai, Lindy Bötel unter Telefon (0 51 30) 26 83 entgegen.