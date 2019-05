Spargelessen satt mit der CDU Hellendorf

Hellendorf. Die CDU Hellendorf organisiert für Montag, 20. Mai, um 19 Uhr ein Spargelessen plus Schnitzel plus Schinken alles satt zum Preis von nur 23 Euro im Gasthaus Langehennig in Meitze, Dorfstraße 12 für alle Hellendorfer Bürger. Wer mit dem Fahrrad nach Meitze fahren möchte, trifft sich um 18.40 Uhr an der Ecke Sommerbosteler Straße/Meitzer Straße (Altglascontainer.) Anmeldungen nimmt bis zum Freitag, 17. Mai, Lindy Bötel unter Telefon (0 51 30) 26 83 entgegen.