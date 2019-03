Spaziergang

Wiechendorf. Der Frühling wird begrüßt und das Seminar AktionsZentrum lädt ein zum nächsten Themencafe in der Reihe „Spaziergänge“ am Sonntag, 31. März. Diesmal geht die gemeinsame Tour zum Aussichtsturm Nord am Bissendorfer Moor. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Ehrenmal in Wiechendorf, Dauer circa eineinhalb Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Für Informationen steht Marion Brüggemann-Behnke unter Telefon (0 51 30) 6 01 13 zur Verfügung.