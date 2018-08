Spaziergang

Scherenbostel. Zum nächsten Themencafe-Spaziergang am Donnerstag, 6. September, sind wieder alle interessierten Zwei- und Vierbeiner herzlich eingeladen. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr in den Räumlichkeiten, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel. Der Weg führt die Teilnehmer diesmal in die Gemarkung Bissendorf. Dort sind alle gegen 18 Uhr im Belle Vie zu einer kleinen Verkostung eingeladen. Danach geht es zurück nach Scherenbostel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.