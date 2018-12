SPD-AG 60 plus Wedemark feiert Weihnachten

Wennebostel. Am Montag, 10. Dezember, treffen sich um 14 Uhr Mitglieder und Freunde der SPD-AG 60 plus Wedemark wieder im festlich geschmückten großen Saal des Gasthauses Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8. Das Musiker-Duo „Evergreen-Express“, das uns bereits auf dem Sommerfest bestens unterhalten hat, wird den Teilnehmern bekannte und beliebte Weihnachtslieder vortragen. Mitsingen ist selbstverständlich erwünscht. Kaffee und Kuchen sowie Deftiges mit einem Bierchen werden wieder von den langjährigen Mitarbeiterinnen serviert. Kleine Präsente sind vorbereitet für diejenigen, die sich bei der Veranstaltung im November in eine Teilnehmerliste eingetragen haben. Da sich die Kasse ausschließlich aus eingenommenen Spenden der meist regelmäßig teilnehmenden Personen ernährt, stehen keine Reservemengen für weitere Gäste zur Verfügung. Sicherlich wird jeder hierfür Verständnis haben. Zu guter Letzt: Es stehen wieder die beliebten Wedemark-Kalender in DIN A O und DIN A 3 zur Verfügung. Ebenfalls ausgelegt werden die Flyer mit den Veranstaltungsterminen des Jahres 2019.