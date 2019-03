SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus informiert sich Vorsorgevollmacht

Wennebostel. Die nächste Zusammenkunft der der SPD-AG 60plus findet am Montag, 8. April, im Gesellschaftsraum der Gastwirtschaft Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8 statt. Hierzu werden alle Mitglieder und Freunde eingeladen. Zunächst werden sich alle wieder mit Kaffee und Kuchen oder aber einem herzhaften Essen und einem Bier stärken, um fit zu sein für den zentralen Teil des Treffens: Sylvia Stoepper von der AWO der Region Hannover referiert über Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Das sind schwierige, aber wichtige Themen, die man gern aufschiebt. Aber jeder kann einmal in die Lage kommen, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Das kommt gerade bei Älteren manches Mal ganz unverhofft, es kann aber auch Jüngere treffen. Der Vortrag wird begleitet per Beamer und Leinwand-Informationsmaterial wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich sind Fragen willkommen. Die Veranstaltung steht Gästen offen. Für sie wird eine Anmeldung erbeten unter Telefon (0 51 30) 71 66, damit der Raum entsprechend hergerichtet werden kann.