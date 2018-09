SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus Wedemark begrüßt den Herbst

Wennebostel. Am Montag, 8. Oktober, findet ab 14 Uhr wieder die Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus im kleinen Saal der Gastwirtschaft Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8 statt. Aus Gesundheitsgründen können einige Senioren, die bisher regelmäßig dabei waren, leider nicht mehr kommen. Daher wird der große Saal nur noch bei besonderen Veranstaltungen benutzt. Bei Kaffee und Kuchen oder Currywurst und Bier werden sich alle zunächst stärken, bevor die politischen Ereignisse der letzten vier Wochen kurz diskutiert werden. Einige Politiker in Berlin haben erkennen müssen, dass sie sich zu sehr mit sich selbst beschäftigen und die Arbeitspunkte des Koalitionsvertrages kaum behandeln. Und zu guter Letzt wird die Teilnehmerliste für das gemeinsame Essen im November herumgereicht. Im Angebot sind wie immer alternativ Grünkohl mit zwei Brägenwursten, Kasseler und Bauchfleisch oder eine Schlachteplatte. Nach dem Essen gibt es wieder einen Verdauungsschnaps. Der Preis beträgt jeweils 14 Euro. Wer sich nicht persönlich eintragen kann, hat auch die Möglichkeit, sich telefonisch unter (0 51 30) 71 66 bei Ronald Fischer oder unter (0 51 30) 62 85 bei Ruth Kraaß anzumelden.