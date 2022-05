SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus Wedemark lädt ein zum Treffen im Mai

Wennebostel. Am Mittwoch, 18. Mai, findet ab 14 Uhr wieder die Zusammenkunft der SPD-AG 60 plus im Gesellschaftsraum der Gastwirtschaft Bludau in Wennebostel, Alter Postweg 8, statt. Mitglieder, Freunde und Gäste sind hierzu wieder ganz herzlich eingeladen. Drei Tage nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein werden die Teilnehmer dann bei Currywurst mit Pommes Frites oder einer Hochzeitssuppe das Wahlergebnis diskutieren. Ist das erwartete Resultat bestätigt worden? Und wie wirkt sich der Ukraine-Krieg auf das tägliche Leben aus? Es wird um eine telefonische Anmeldung bis zum 16. Mai, 16 Uhr, erbeten, entweder bei Ruth Kraaß, (0 51 30) 62 85, oder Irmhild Hennig, Telefon (0 51 30) 69 66. Aus gegebenem Anlass wird erneut darauf hingewiesen, dass eine Parteimitgliedschaft nicht erforderlich ist.