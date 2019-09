SPD Bürgersprechstunde

Die SPD Wedemark bietet am Donnerstag, 19. September von 16 bis 18 Uhr eine Bürgersprechstunde im SPD-Bürgerbüro in der Schaumburger Straße 2 in Mellendorf an. In dieser Zeit kann auch das Starke-Familien-Checkheft, herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, abgeholt werden. Man findet darin alle Familienleistungen auf einen Blick. Seit August 2019 gibt es zusätzliche Unterstützungsangebote. Vom Kinder- über Elterngeld, dem Kinderzuschlag und die Leistungen für Allein- oder Getrennterziehende sowie Leistungen für Familien mit kleinem Einkommen. Das Checkheft bietet einen schnellen Überblick.