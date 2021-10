SPD-Fotokalender

Wedemark. Noch bis zum 13. November können zum Fotowettbewerb der SPD Wedemark Momentaufnahmen, Schnappschüsse oder besondere Motive eingereicht werden, die typische Gegebenheiten der Gemeinde Wedemark zeigen. Danach erfolgt durch eine Jury die Auswahlt der Aufnahmen, die in den Fotokalender 2022 aufgenommen werden und anschließend die Preisverleihung. Die Fotos nebst Bildbeschreibung sollten mittels Email an vorstand@spd-wedemark.de gesendet werden. Dabei ist wie immer zu beachten, dass ein schriftliches Einverständnis von abgelichteten Personen vorliegt, welches gemeinsam mit dem Foto an die SPD übersandt werden muss. Im Dezember wird der Fotokalender wieder kostenlos an zahlreichen Infoständen der SPD in den Orten der Gemeinde Wedemark abgegeben, außerdem im SPD-Bürgerbüro in der Schaumburger Straße in Mellendorf.