SPD-Infostand in Brelingen

Brelingen. Die SPD Brelingen ruft alle Bürger auf, am 26. Mai zur Europawahl zu gehen und demokratische Parteien mit ihren Stimmen zu unterstützen. Über ein freies und soziales Europa informiert die SPD in Brelingen am 25. Mai von 9 bis 12 Uhr vor Poppe. Die SPD freut sich auf viele interessante Gespräche.