SPD-Kalender wird verteilt

Elze. Eine Verteilaktion des neuen SPD-Kalenders findet am Sonnabend, 21. Dezember, von 9 bis 11 Uhr vor dem Edeka-Markt in Elze und auch von 9 bis 11 Uhr vor dem Netto-Markt in Elze statt. Fahrpläne für Bus und Bahn können ebenfalls mitgenommen werden.