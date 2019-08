SPD-Resse lädt zum Sommercafé

Befragung zur Straßenbeitragssatzung wird fortgesetzt

Resse. Die SPD Resse hält am Sonnabend, 17. August, vor dem Resser Frischmarkt von 14 bis 17 Uhr Kaffee, Kuchen und aktuelle Informationen für alle interessierten Bürger bereit. Auskunft geben Resser SPD-Vertreter zu diversen kommunalpolitischen Fragen, wie dem kürzlich beschlossenen Neubaugebiet im Ort, dem laufenden Antrag auf Aufnahme Resses in das Dorferneuerungsprogramm des Landes Niedersachsen und dem Entwurf für ein Radwegekonzept der Gemeinde Wedemark, dessen Umsetzung auch deutliche Verbesserungen für Resse mit sich bringen wird. Ferner wird die Befragung zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung in der Gemeinde Wedemark fortgesetzt. Bürger können ihre Meinung bekunden, ob weiterhin bei der Grundsanierung von Straßen ein wesentlicher Kostenanteil von den Anliegern zu tragen ist, oder ob – wie von der SPD gefordert – auch diese Maßnahmen künftig von der Gemeinschaft aller Bürger aus dem allgemeinen Gemeindehaushalt finanziert werden sollen. Da auch der Landtagsabgeordnete Rüdiger Kauroff auf der Veranstaltung erwartet wird, können auch Fragen zu landespolitischen Themen kompetent beantwortet werden.