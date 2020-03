SPD sagt Infostand ab

Elze. Die SPD Wedemark muss den für Samstag, den 14. März, in Elze geplanten Informationsstand zur StrabS in der Wedemark absagen. Die für den Infostand fest eingeplanten Fachpolitiker aus der SPD stehen wegen einer Erkrankung am Samstag leider nicht zur Verfügung. Über einen neuen Termin zum Thema wird die SPD Wedemark rechtzeitig informieren.