SPD verteilt Ostereier

Elze. Die SPD - Abteilung Elze wird am Karsamstag, 16. April, von 10 bis 12 Uhr vor dem

Edeka-Markt und am Immobilien-Büro am Netto-Markt Ostereier, kleine Schokoeier und Blumensamen verteilen. Bei dieser Gelegenheit sammelt die SPD auch für die Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der Wedemark angekommen sind. Die Spenden werden an den Verein Miteinander Wedemark übergeben.