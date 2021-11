SPD-Wahlkreisbüro

Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber hat zwei Büros

Wedemark/Langenhagen. Die neu gewählte Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber (SPD) hat ihre Büros für den Wahlkreis eingerichtet. Das Wahlkreisbüro in 30159 Hannover, Odeonstraße 15/16, ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 15 Uhr unter Telefon (05 11) 16 74-283 oder per E-Mail unter rebecca.schamber.wk@bundestag erreichbar. Das Wahlkreisbüro in 30900 Wedemark-Mellendorf, Schaumburger Straße 2, ist dienstags von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr besetzt und telefonisch unter Telefon (0 51 30) 9 25 84 77 oder per E-Mail unter rebecca.schamber.ma03@bundestag.de zu erreichen.