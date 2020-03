SPD Wedemark veranstaltet Diskussion mit Umweltminister Olaf Lies und Fridays for Future

Mellendorf. Unter dem Titel „Sind wir noch zu retten? – Diskussion zur Klimapolitik von morgen“ laden SPD und Jusos Wedemark am Dienstag, 24. März, ab 18.30 Uhr in der Grundschule Mellendorf alle Interessierten zur gemeinsamen Debatte ein. Als prominenter Gast des Abends wird der niedersächsische Umweltminister Olaf Lies (SPD) hieran teilnehmen.

Zum Mitdiskutieren eingeladen ist zudem jeder Gast aus dem Publikum, da die Veranstaltung als Fishbowl-Diskussion gehalten wird. So werden in der Diskussionsrunde immer Stühle frei sein, auf die sich jederzeit Interessierte aus dem Publikum setzen und mitdiskutieren können. „Uns war wichtig, dass bei diesem brennenden Thema jeder die Chance haben soll mitzureden. Darum haben wir uns für dieses besondere Format abseits der altbekannten Podiumsdiskussionen entschieden,“ so Niklas Mühleis, stellvertretender Vorsitzender der SPD Mellendorf. Neben dem Umweltminister Lies sind in der Runde zwei Vertreterinnen von Fridays for Future Wedemark mit dabei, die sich bereits freuen, die Ideen der weltumspannenden Bewegung mit einem Profipolitker diskutieren zu können sowie die frisch gekürte Ortsvereinsvorsitzende der SPD Rebecca Schamber.