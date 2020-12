Spenden für den Hospizdienst

Bissendorf (awi). Hobbykünstlerin Petra Grünberg hat ihre kleine Werkstatt aufgeräumt und Schmuckstücke aus Porzellan, Glas und Kunstharz zusammengestellt. Das Obst- und Gemüsegeschäft Vitamingarten an der Scherenbosteler Straße hat einen Platz zur Verfügung gestellt und so konnten die Initiatoren dort eine Spendenaktion für den Hospizdienst ins Leben rufen. Petra Grünberg spendiert ihre kleinen „Kunstwerke“ und wer sie haben möchte, spendet etwas für den Hospizdienst im aufgestellten Sparschwein. So kann man mit einer kleinen Spende viel bewirken.