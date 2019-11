Spenden für Obdachlose

Hellendorf. Die Jugendfeuerwehr Hellendorf macht auch in diesem Jahr wieder Geschenke an Obdachlose. Spenden können jeden Mittwoch von 19 bis 19.30 Uhr bis zum 4. Dezember am Feuerwehrhaus Hellendorf abgegeben werden oder nach telefonischer Vereinbarung.