Spendengala im Forum Campus W

Mellendorf. Ein tragischer Brand hat in Mellendorf das Gemeindehaus, das Familienzentrum emilie und die St.-Georg-Krippe zerstört. Da die Übergangssituation nicht versichert ist und um die Finanzierung zu unterstützen wird es eine Spendengala im Forum Campus W am Montag, 18. Mai, um 18 Uhr geben. An dem Abend wird es Musik, Tanz, ein umfangreiches Büfett und eine große Tombola geben. Der Eintritt ist frei. Es gibt viele Möglichekiten zu spenden, sei es am Büfett oder bei der Tombola. Bei dieser gibt es fantastische Preise von Firmen, Unternehmen und Institutionen aus der Umgebung zu gewinnen. Spenden lohnt sich also.

Die Spendengala wird von der IGS Wedemark in Absprache mit den Verantwortlichen des Familienzentrums emilie sowie der St.-Georg-Kita organisiert.