Spiel und Spaß mit Hund

Meitze. Langeweile in den Ferien? Das muss nicht sein. So bietet zum Beispiel Lena Reineking von Sit'n Support - Tiergestützte Intervention zwei Aktionen für Kinder in den Osterferien an. Aktion 1 am 8. April von 15 bis17 UIhr imTannenweg21in Meitze heißt „Hundespielzeug basteln". Wer einen eigenen Hund hat odereinen kennt, und gerne ein schönes Spielzeug basteln möchte, um es zu verschenken, ist hier genau richtig. Die Kosten inklusive Material betragen acht Euro. Die Aktion richtet sich an Kinder zwischen acht und elf Jahren. Wer mag, darf sein Spielzeug noch vor Ort mit Hund Maiko testen.

Aktion 2 „Spiel und Spaß mit Hund" findet am 5. April von 16 bis18 IUhr und am 12.April von 13.30 bis15.30 IUhr ebenfalls im Tannenweg 21 in Meitze statt und ist für Kinder zwischen sechs und elf Jahren gedacht.„Wir schauen uns an, was ein Hund so alles braucht und was man beachten muss, wenn man mit einem Hund in Kontakt treten möchte. Wir haben Zeit, um Fragen zu klälren, und natürlich auch mit einem Hund in Kontakt zu treten und zu spielen", freuen sich Lena Reineking und ihr Maiko auf eine entspannte und informative Zeit mit kleinen Hundefreunden. Anmeldungen für alle Ferienaktionen per E-Mail an Lena.reinking@sitnsupport.de. Bitte nicht vergessen, das Datum anzugeben.