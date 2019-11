Spielzeugflohmarkt

Resse. Am Sonnabend, 16. November, findet wieder der „Spielzeugflohmarkt mit kleinem Fuhrpark“ in der Grundschule Resse statt. In der Zeit von 11 bis 13 Uhr kann nach Lust und Laune für kleine und größere Kinder eingekauft und gestöbert werden. Angeboten werden Kleidung, Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Puzzles, CDs, Bücher und vieles mehr. Eventuell wird der ein oder andere im kleinen Fuhrpark mit sämtlichen Fortbewegungsmitteln für Kinder fündig. Es gibt auch wieder eine gemütliche Cafeteria mit leckeren Kuchen, Torten und Herzhaftem im Angebot. Die Anmeldungen sind unter Telefon (01 70) 3 26 07 80 möglich, wo Interessierte auch weitere Informationen erhalten.