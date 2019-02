Spielzeugmarkt in Hannover

Hannover. Die Saison für die Spielbegeisterten hat den Höhepunkt erreicht für die Modelleisenbahner, Modellautosammler, die Holz- und Blech-Spielzeug-Begeisterten. So manche Modellbahnanlage wird bespielt, oft mit Freunden und oft wurden in den letzten Wochen neue Pläne in die Tat umgesetzt. Dafür muss man allerdings oft unentbehrliche Teile kaufen. Die Frage ist nur wo? Geschäfte sind nur noch selten zu finden, im Internet ist vieles, was preiswert ist, nicht zu gebrauchen, und der Ärger darüber treibt die Spielzeugfreunde zu den vollen Hallen am Großmarkt Hannover.

Die jedes Mal über 1.000 Besucher haben es begriffen, sie kommen und können dann am Sonntag, 10. März, über 100 private und professionelle Händler aus allen Teilen des Landes mit über hunderttausend Angeboten auf fast 1.500 Tischmetern bestaunen – und werden immer fündig. Gleich- und Wechselstrom, analog, digital, gesammelt, alt, neu, alle Spurenweiten und Hersteller, Loks und Wagen, sämtliches Zubehör – was man nicht findet, kann man bestellen.

Holz- und Blechspielzeug ist weiterhin hoch im Kurs und immer noch eine gute Wertanlage. Ebenso die gute alte Dampfmaschine, Karussells, Steiftiere, Puppen und unglaublich seltene Raritäten tauchen auf und erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Modellautohersteller können mit ihren Produktionen neuer Modelle kaum dem Markt folgen, bringen immer die neuesten Ergüsse der Autoindustrie. Gewinner auf den Spielzeugmärkten aber bleiben die schönen Klassiker vergangener Jahre und das in allen Maßstäben aller Hersteller.

Der Spezialmarkt findet am Sonntag, 10. März, von 11 bis 16 Uhr in der 3.000 Quadratmeter großen Halle am Großmarkt Am Tönniesberg statt. Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt.