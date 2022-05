Sporthalle besprüht

Brelingen. Am zurückliegenden Wochenende in der Zeit von Freitag, 6. Mai, 13.30 Uhr, bis Montag, 9. Mai, 6 Uhr, besprühten Unbekannte die Sporthalle der Grundschule Brelingen rundum mit mehreren verschiedenen Tags. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt. Täterhinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.