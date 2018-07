Sportsonntag im Sonntagscafé

Lindwedel. Schauen, Informieren, Mitmachen oder einfach nur Genießen, unter diesem Motto steht der Train & Chill Sonntag auf dem Sporthof Schöne Aussicht am 12. August von 11 bis 18 Uhr. Die Tore des Sonntagscafés öffnen sich für Sportfans, aber auch für Liebhaber selbstgebackener Hoftorten. Nach einer kurzen Begrüßung bietet das Team der Schönen Aussicht ein abwechslungsreiches Programm rund um das Thema ganzheitliche Fitness. Insgesamt sechs Kursformate (von schweißtreibend bis entspannend) stehen an diesem Sonntag auf der Tagesordnung, so dass die Teilnehmer frei wählen können und sich auf eine Art Fitnessmarathon freuen dürfen. Seit 2003 verschmelzen dort neueste westliche Trainingsprinzipien mit fernöstlichen Ansätzen einer ganzheitlichen Gesundheit. In 15 Jahren hat sich die Schöne Aussicht auch überregional als Ausbildungs- und Yogazentrum einen Namen gemacht. Mastertrainerin und Sportwissenschaftlerin Astrid Engelbrecht bietet neben ihrem wöchentlichen Kursprogramm, Seminare, Workshops, Fortbildungen und zudem 10 Doppelzimmer mit bed&breakfast Angebot in einem wunderschönen Ambiente mit Naturteich und Sauna. Die Kooperation mit Physiotherapeuten, mit Krankenkassen, Ernährungswissenschaftlern und Ärzten rundet den qualitätsbewussten, vernetzenden Ansatz des Sporthofs ab. Wer aktiv teilnehmen möchte, möge sich unter 05073 923111 oder schoene.aussicht.lindwedel@t-online.de anmelden.