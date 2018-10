Sprechstunde

Mellendorf. Am Mittwoch, 24. Oktober, von 15 bis 17 Uhr bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land in Raum E.37 des Rathauses seine Sprechstunde an. Die Beratenden stehen für Fragen rund um die Pflege, Pflegeeinstufung, Hilfe im Haushalt oder Finanzierungen gerne zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung unter Telefon (05 11) 70 02 01 16 wird empfohlen, um längere Wartezeiten zu vermeiden.