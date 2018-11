Sprechstunde

Mellendorf. Die offene Sprechstunde der Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragten der Gemeinde Wedemark, Silke Steffen-Beck, findet am Donnerstag, 6. Dezember, in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 in Mellendorf statt.