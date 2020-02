Informationen zu neuen Bestattungsformen im Resser Orsrat

Resse. Am Montag, 10. Februar, beginnt im Moorinformationszentrum in Resse um 19.30 Uhr die nächste Sitzung des Resser Ortsrates. Wie üblich ist die Sitzung öffentlich und beginnt mit einer Fragestunde für Einwohner des Ortes. Die Gemeindeverwaltung wird über Änderungen der Friedhofssatzung wegen der geplanten Einführung neuer Bestattungsformen informieren. Unter anderem ist die Einrichtung eines Waldfriedhofes in Resse vorgesehen. Ferner stehen auf der Tagesordnung unter anderem Sachstandsberichte zum geplanten Neubaugebiet und zum künftigen Standort für Wertstoffcontainer. Außerdem wird über die Vergabe von Ortsratsmitteln entschieden. Wer einen Besuch der öffentlichen Sitzung nicht ermöglichen kann, hat Gelegenheit, am Sonnabend, 8. Februar, die öffentliche Sprechstunde des Ortsbürgermeisters zu besuchen. Von 11 bis 14 Uhr wird Jochen Pardey im Moorinformationszentrum anzutreffen sein, gibt gern Auskunft zu Fragen der Orts- und Gemeindepolitik und ist auch dankbar für Anregungen aus der Bürgerschaft.