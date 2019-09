Sprechstunde für Geflüchtete in der Wedemark

Wedemark (elr). Ab sofort bietet der Verein Miteinander.Wedemark e.V. gemeinsam mit der „Offenen Schulberatung“ eine Sprechstunde für Geflüchtete an. Diese findet immer Dienstag von 17:30 Uhr bis 18:30 in Raum 4 des Mehrgenerationenhauses (Gilborn 6 in Mellendorf) statt. Hier können sich die Neu-Wedemärker Rat zu Problemen holen. Egal ob ein Schreiben nicht verstanden wurde oder es Schwierigkeiten mit dem Vermieter gibt, es wird versucht zu helfen oder jemanden zu finden, der helfen kann. Weitere Informationen sind auf der Webseite www.miteinanderwedemark.de oder im Newsletter zu finden.