Sprechstunde Pflegestützpunkt im Rathaus

Sprechstunde Pflegestützpunkt im Rathaus

Mellendorf. Seine Sprechstunde zum Thema Pflege bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land der Region Hannover im Rathaus Wedemark am Mittwoch, 22. Mai, von 15 bis 17 Uhr an. Im vertraulichen Gespräch mit einer Pflegeberaterin besteht für Pflegebedürftige und Pflegende die Möglichkeit, sich zu sämtlichen Fragen rund ums Thema Pflege zu informieren und Rat einzuholen. Welche Leistungen der Pflegeversicherung können in Anspruch genommen werden? Wie kann eine Entlastung pflegender Angehöriger gelingen? Welche Angebote gibt es vor Ort? Zur Beantwortung dieser und noch weiterer Fragen steht die Beraterin zur Verfügung. Im Bedarfsfall erhalten Ratsuchende auch Unterstützung bei der Antragsstellung. Die Beratung des Senioren- und Pflegestützpunktes ist neutral und kostenfrei. Die Beratung wird im Rathaus, Zimmer E.14, Fritz-Sennheiser-Platz 1 angeboten. Ein Termin ist nicht erforderlich.