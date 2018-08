Sprechstunde Pflegestützpunkt und Betreuungsstelle

Sprechstunde Pflegestützpunkt und Betreuungsstelle

Mellendorf. Am Mittwoch, 22. August, von 15 bis 17 Uhr bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land in Raum E.37 des Rathauses seine Sprechstunde an. Die Beratenden stehen für Fragen rund um die Pflege, Pflegeeinstufung, Hilfe im Haushalt oder Finanzierungen gerne zur Verfügung.

Eine Woche später, am Donnerstag, 30. August, steht die Betreuungsstelle der Region Hannover von 9 bis 11 Uhr zur Verfügung. Sie berät im Rathaus, Zimmer 1.10, zu den Themen Vorsorgevollmachten, Betreuungsverfügungen und Patientenverfügungen.

Für die Beratungen sind keine vorherigen Terminvereinbarungen erforderlich. Jeden vierten Mittwoch im Monat stehen die Spezialisten im Rathaus Hilfesuchenden zur Verfügung und beantworten formlos und ungezwungen alle Fragen zum Thema.