Sprechstunde Pflegestützpunkt und Betreuungsstelle im Rathaus

Sprechstunde Pflegestützpunkt und Betreuungsstelle im Rathaus

Mellendorf. Am Mittwoch, 28. November, von 15 bis 17 Uhr bietet der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land in Raum E.37 des Rathauses seine monatliche Sprechstunde an. Die Beratenden stehen für Fragen rund um die Pflege, wie Pflegeeinstufung, Hilfe im Haushalt oder Finanzierungen gerne zur Verfügung. Eine Terminvereinbarung unter Telefon (05 11) 70 02 01 16 wird empfohlen, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Am gleichen Tag berät die Betreuungsstelle der Region Hannover von 14 bis 16 Uhr in Zimmer 2.31a über Vorsorgevollmachten oder Betreuungs- und Patientenverfügungen. Für dieses Beratungsangebot ist keine Terminvereinbarung notwendig.