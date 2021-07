Sprinti-App-Training

Wedemark. Die Verantwortlichen des „Sprinti-Projektes“, Klaus Geschwinder von der Region Hannover, Dierk Filmer von Via und Matthias Voß von der Üstra haben den Seniorenbeirat in das Projekt eingeführt und umfassende Informationen zur Nutzung der Sprinti-App gegeben.

Der Seniorenbeirat ist überzeugt, dass es sich lohnt, von diesem neuen und flexiblen Angebot in der Wedemark zu profitieren. Für manchen ist die Buchung über das Smartphone und die App nicht so einfach, wie der Seniorenbeirat erfuhr. Deshalb sind Kurse zur Einübung des Gebrauchs der Sprinti-App geplant. Alle, die sich für dieses Angebot interessieren, melden sich bitte bis spätestens 15. Juli 2021 bei Karen Drews unter der Telefonnummer ( 051 30) 45 42 oder unter gf-seniorenbeirat-wedemark@gmx.net. Alle, die den Sprinti schon ohne App nutzen möchten, können ihre Fahrt unter der Telefonnummer (030) 22 02 70 78 buchen.