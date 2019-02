Stammtisch

Elze. Auch 2019 finden wieder die monatlichen Stammtischrunden des Imkervereins Wedemark statt, und zwar wie immer jeweils am dritten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr im Restaurant „Pinocchio Bella Vista“ in Elze. Der Ablauf ist allerdings neu: Zu Beginn wird es einen circa halbstündigen Beitrag zu einem speziellen Thema geben, anschließend folgt gemütliches Beisammensein. Start ist am Donnerstag, 21. März, zum Thema „Auswintern“. Gäste und Interessierte sind stets herzlich willkommen!.