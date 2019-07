Stammtisch

Wedemark. Zum nächsten Stammtisch der Senioren Union Wedemark am Donnerstag, 11. Juli, wird herzlich eingeladen. Wegen der hohen Temperaturen ist der Rundgang in Elze erst für 17 Uhr angesetzt. Vorab findet um 15 Uhr im Gasthaus Bludau ein Gedankenaustausch sowie die Ankündigung der Referenten der nächsten Termine bei Kaffee und Kuchen oder Herzhaftem statt. Von hier aus besteht auch Mitfahrgelegenheit zum nächsten Programmpunkt, der um 17 Uhr bei Otto Hemme in Elze, Hohenheider Straße 4 zu einem Rundgang durch Elze unter dem Motto „Leben in Elze von 1930 bis 1950“ beginnt. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.