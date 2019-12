Stammtisch

Mellendorf. Der erste Stammtisch der Senioren Union findet am Donnerstag, 9. Januar 2020, um 15.30 Uhr im Gasthaus Stucke in Mellendorf statt. Der Vorstand freut sich, die Landtagsabgeordnete Editha Westmann, für einen Vortrag in seinen Reihen zu haben. Editha Westmann wird als Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler über ihre Arbeit berichten und auch über aktuelle Themen des Landtages informieren. Es verspricht ein interessanter Nachmittag zu werden. Kaffee und Kuchen ist selbstverständlich eingeplant. Da dieser nach der Teilnehmerzahl eingekauft wird, wird um Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 73 38 (Anrufbeantworter), (0 51 30) 9 60 64 50 oder per E-Mail Naujokchor@freenet.de gebeten. Wie immer sind Gäste herzlich willkommen.