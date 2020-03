Stammtisch

Elze. Der Imkerverein Wedemark lädt seine Mitglieder, Gäste und alle, die sich für die Imkerei interessieren, zur ersten Stammtischrunde in diesem Jahr ein. Neben dem guten persönlichen Austausch untereinander, wird diesmal das Thema „Auswintern“ mit einer kleinen Überraschung ausgiebig besprochen. Treffpunkt ist am Donnerstag, 19. März, ab 19 Uhr im Restaurant Pinocchio Bella Vista in Elze.