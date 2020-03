Stammtisch

Mellendorf. Der Vorstand von MPM erinnert noch einmal an den Stammtisch am Mittwoch, 18. März, um 18.30 Uhr im „Herzblut“ Mellendorf. Neben einer speziellen kleinen Karte vom Herzblut, gibt es ein Wohnzimmerkonzert von und mit Sven Jagata und einen Vortrag zu einem sehr aktuellen Thema, nämlich Förderung beim Heizungstausch vom Spezialisten Daniel Stanitzok (Der Wärmepumpenpartner). Also nicht vergessen, sich anzumelden.