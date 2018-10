Stammtisch

Elze. Der nächste Stammtisch des Imkervereins Wedemark findet statt am Donnerstag, 18. Oktober. Daran kann jeder Interessierte gern teilnehmen. Die Treffen beginnen jeweils um 19 Uhr am dritten Donnerstag im Monat im Restaurant „Pinocchio Bella Vista“ in Elze-Bennemühlen.