Stammtisch

Elze. Der letzte Stammtisch des Imkervereins Wedemark im Jahr 2018 findet statt am Donnerstag, 15. November, ab 19 Uhr im Restaurant „Pinocchio Bella Vista“ in Elze- Bennemühlen. Gäste und Interessierte sind herzlich willkommen. Nach der Winterpause startet die Stammtischrunde wieder im März 2019, wie immer am dritten Donnerstag des Monats.