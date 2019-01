Stammtisch

Mellendorf. Der nächste Stammtisch des Unternehmerinnen-Netzwerks Wedemark findet am Donnerstag, 7. Februar, ab 19 Uhr, in der Sport- und Musikbar „Herzblut“, Industriestraße 37, statt. Unternehmerinnen aus der Wedemark und Umgebung und natürlich auch Frauen, die ein Unternehmen gründen wollen, sind herzlich willkommen. Die Wirtschaftsförderin der Wedemark, Antonia Hingler, wird sich an diesem Abend vorstellen und für Fragen der Unternehmerinnen zur Verfügung stehen. Dieser Stammtisch bietet zudem die Möglichkeit, Erfahrungen in entspannter Atmosphäre auszutauschen und sich zu vernetzen. Um Anmeldung wird gebeten: telefonisch bei Anja Haedge (0 51 30) 58 34 81 oder per E-Mail bei Maria Cutrone unter kanzlei@cutrone.de.