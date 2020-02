Stammtisch der Fischertechniker

Bennemühlen. Wie jedes Jahr kurz vor der IdeA, der Ideen-Ausstellung mit fischertechnik, findet ein Stammtisch rund um dieses traditionsreiche Spielzeug statt. Am Sonabend, 15. Februar, treffen sich ab 15 Uhr die fischertechniker im Beans Country, Kaffeedamm 2 in Bennemühlen. Es sind wieder alle kleinen und großen Fans dorthin eingeladen. Es werden Fragen zu Neuheiten, aber auch zu über 50 Jahre alten Baukästen beantwortet. Hier besteht auch die Möglichkeit sich als Aussteller für die am 7. März in Mellendorf stattfindende IdeA anzumelden. Nähere Informationen unter Telefon (01 70) 3 23 30 32.